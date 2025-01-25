Первый узбекистанец дебютировал в английской Премьер-лиге

В эти минуты проходит матч 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются «Манчестер Сити» и лондонский «Челси». На момент написания новости счёт 1:0 в пользу «синих». Защитник «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов начал встречу с первых минут, тем самым став первым узбекистанцем, дебютировавшим в чемпионате Англии.

На третьей минуте нападающий «Челси» Нони Мадуэке открыл счёт, воспользовавшись ошибкой Абдукодира Хусанова.

После 22 сыгранных матчей «Манчестер Сити» располагается на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 38 очков. «Челси» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 40 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 50 очков.