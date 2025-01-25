«Наполи» — «Ювентус»: Коло Муани открыл счёт в дебютном матче на 43-й минуте
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В эти минуты проходит матч 22-го тура итальянской Серии А «Наполи» — «Ювентус». Игра проходит на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). Встречу обслуживает судейская бригада во главе с Даниэле Киффи. На момент написания новости счёт в матче 1:0 в пользу «Ювентуса». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Италия — Серия А . 22-й тур
25 января 2025, суббота. 20:00 МСК
Наполи
Неаполь
2-й тайм
1 : 1
Ювентус
Турин
0:1 Коло Муани – 43' 1:1 Замбо Ангисса – 57'
На 43-й минуте нападающий «Ювентуса» Рандаль Коло Муани открыл счёт в своём дебютном матче.
На данный момент «Наполи» имеет в своём активе 50 очков, что позволяет команде возглавлять турнирную таблицу Серии А сезона-2024/2025. «Ювентус» набрал 37 очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии.
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