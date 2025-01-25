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«Бетис» объявил об аренде Антони из «Манчестер Юнайтед»

«Бетис» объявил об аренде Антони из «Манчестер Юнайтед»
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Испанский «Бетис» на официальном сайте объявил об аренде правого вингера английского «Манчестер Юнайтед» Антони.

24-летний Антони будет выступать за испанский клуб до конца сезона-2024/2025.

В нынешнем сезоне Антони сыграл за «Манчестер Юнайтед» 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Действующее трудовое соглашение игрока с «красными» рассчитано до лета 2027 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

После 21 сыгранного матча «Бетис» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 28 очков. В следующем туре подопечные Мануэля Пеллегрини сыграют с «Атлетиком» из Бильбао. Матч состоится 2 февраля, начало — в 23:00 мск.

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