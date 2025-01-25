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Гол Головина помог «Монако» одержать победу над «Ренном» в матче 19-го тура Лиги 1

Завершился матч 19-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Монако» и «Ренн». Команды играли на стадионе «Луи II» в Монако. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Жереми Стина (Франция). «Монако» одержал победу со счётом 3:2.

На 15-й минуте нападающий «Монако» Магнес Аклиуш открыл счёт. Ответный мяч «Ренна» на 45+1-й минуте забил защитник Махамаду Нагида. На 52-й минуте форвард Мика Биерет вывел хозяев вперёд. На 56-й минуте отличился российский полузащитник монегасков Александр Головин. На 67-й минуте Амин Гуири отыграл второй мяч гостей.

После 19 сыгранных матчей «Монако» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 34 очка. «Ренн» после аналогичного количества игр занимает 15-е место, заработав 17 очков. Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2024/2025 возглавляет «Пари Сен-Жермен», у которого 46 очков.