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Агент нападающего «РБ Брагантино» Алеррандро ответил на вопрос о переговорах с ЦСКА

Агент нападающего «РБ Брагантино» Алеррандро ответил на вопрос о переговорах с ЦСКА
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Агент Карлос Майнберг Нето, представляющий интересы нападающего бразильского «Ред Булл Брагантино» Алеррандро, ответил на вопрос о переговорах по трансферу футболиста с российским ЦСКА.

— Продолжаются ли переговоры с ЦСКА о переходе Алеррандро?
— «Ред Булл» не ведёт переговоры с российскими клубами. Игрок может выкупить свой контракт самостоятельно, но тогда он должен будет заплатить 30-процентный налог. Работают ли стороны над этим? Не думаю, — сказал Майнберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее сообщалось, что ЦСКА предлагал за 25-летнего нападающего «РБ Брагантино» € 6 млн.

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