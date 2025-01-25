Агент нападающего «РБ Брагантино» Алеррандро ответил на вопрос о переговорах с ЦСКА

Агент Карлос Майнберг Нето, представляющий интересы нападающего бразильского «Ред Булл Брагантино» Алеррандро, ответил на вопрос о переговорах по трансферу футболиста с российским ЦСКА.

— Продолжаются ли переговоры с ЦСКА о переходе Алеррандро?

— «Ред Булл» не ведёт переговоры с российскими клубами. Игрок может выкупить свой контракт самостоятельно, но тогда он должен будет заплатить 30-процентный налог. Работают ли стороны над этим? Не думаю, — сказал Майнберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее сообщалось, что ЦСКА предлагал за 25-летнего нападающего «РБ Брагантино» € 6 млн.