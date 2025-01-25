Кирилл Панченко завершил карьеру игрока и вошёл в тренерский штаб «Динамо-2»

Бывший нападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко завершил игровую карьеру, вернулся в столичный клуб и будет помогать Павлу Алпатову во второй команде бело-голубых в качестве тренера. Об этом сообщает пресс-служба «Динамо».

«Вернуться в «Динамо» было моей мечтой. Я благодарен всему тренерскому и административному штабу во главе с Павлом Алексеевичем [Алпатовым]. Для меня это очень приятно», — сказал Панченко в видео, опубликованном в телеграм-канале «Динамо».

Суммарно за «Динамо» Кирилл провёл 103 официальных матча, в которых отметился 37 забитыми мячами и 11 результативными передачами.

Помимо «Динамо», Панченко выступал за «Мордовию», «Томь», ЦСКА, «Тамбов», тульский «Арсенал», «Химки» и другие команды.