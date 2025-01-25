«Наполи» — «Ювентус»: Замбо Ангисса сравнял счёт на 57-й минуте

В эти минуты проходит матч 22-го тура итальянской Серии А «Наполи» — «Ювентус». Игра проходит на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). Встречу обслуживает судейская бригада во главе с Даниэле Киффи. На момент написания новости счёт в матче 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 57-й минуте полузащитник «Наполи» Андре Замбо Ангисса сравнял счёт в матче, ударом головой прошив Ди Грегорио.

На данный момент «Наполи» имеет в своём активе 50 очков, что позволяет команде возглавлять турнирную таблицу Серии А сезона-2024/2025. «Ювентус» набрал 37 очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии.