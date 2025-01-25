«Наполи» — «Ювентус»: Лукаку вывел хозяев вперёд на 69-й минуте с пенальти

В эти минуты проходит матч 22-го тура итальянской Серии А «Наполи» — «Ювентус». Игра проходит на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). Встречу обслуживает судейская бригада во главе с Даниэле Киффи. На момент написания новости счёт в матче 2:1 в пользу «Наполи». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 69-й минуте нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку вывел хозяев вперёд, реализовав пенальти, пробив низом фактически по центру.

На данный момент «Наполи» имеет в своём активе 50 очков, что позволяет команде возглавлять турнирную таблицу Серии А сезона-2024/2025. «Ювентус» набрал 37 очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии.