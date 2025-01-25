«Крылья Советов» получат от ЦСКА компенсацию за разрыв аренды Виктора Мендеса — источник

Самарские «Крылья Советов» и московский ЦСКА договорились расторгнуть аренду полузащитника Виктора Мендеса. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, за досрочный разрыв арендного договора «Крылья» получат определённую компенсацию, либо денежную, либо возможность взять другого футболиста красно-синих в аренду. Сообщается, что о договорённости между клубами должно быть объявлено в понедельник.

Напомним, 25-летний хавбек, принадлежащий ЦСКА и игравший в аренде в «Крыльях Советов», после зимнего отпуска не приехал на сборы команды из Самары в Турцию. Виктор Мендес перешёл в ЦСКА летом 2022 года. В сентябре 2024 года он был арендован «Крыльями», в составе которых сыграл 13 матчей и отметился одной результативной передачей.

Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.