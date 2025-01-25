Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Стад Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Крылья Советов» получат от ЦСКА компенсацию за разрыв аренды Виктора Мендеса — источник

«Крылья Советов» получат от ЦСКА компенсацию за разрыв аренды Виктора Мендеса — источник
Аудио-версия:
Комментарии

Самарские «Крылья Советов» и московский ЦСКА договорились расторгнуть аренду полузащитника Виктора Мендеса. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, за досрочный разрыв арендного договора «Крылья» получат определённую компенсацию, либо денежную, либо возможность взять другого футболиста красно-синих в аренду. Сообщается, что о договорённости между клубами должно быть объявлено в понедельник.

Напомним, 25-летний хавбек, принадлежащий ЦСКА и игравший в аренде в «Крыльях Советов», после зимнего отпуска не приехал на сборы команды из Самары в Турцию. Виктор Мендес перешёл в ЦСКА летом 2022 года. В сентябре 2024 года он был арендован «Крыльями», в составе которых сыграл 13 матчей и отметился одной результативной передачей.

Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

Материалы по теме
Источник: Давила заплатил € 3,1 млн за Эджуке, чтобы с ЦСКА сняли трансферный бан
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android