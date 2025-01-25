Гол Лукаку с пенальти принёс «Наполи» победу в матче с «Ювентусом» в 22-м туре Серии А

Завершился матч 22-го тура итальянской Серии А «Наполи» — «Ювентус». Игра проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Даниэле Киффи. «Наполи» одержал победу со счётом 2:1.

Счёт в игре был открыт на 43-й минуте, в своём дебютном матче отличился нападающий «Ювентуса» Рандаль Коло Муани. На 57-й минуте Андре Замбо Ангисса сравнял счёт. На 69-й минуте Ромелу Лукаку вывел хозяев вперёд, реализовав пенальти.

На данный момент «Наполи» имеет в своём активе 53 очка, что позволяет команде возглавлять турнирную таблицу Серии А сезона-2024/2025. «Ювентус» набрал 37 очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии.