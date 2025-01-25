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«Ротор» объявил о подписании воспитанника «Локомотива»

«Ротор» объявил о подписании воспитанника «Локомотива»
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Полузащитник Сергей Макаров перешёл в волгоградский «Ротор». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Волгограда.

На данный момент «Ротор» не разглашает срок действия трудового контракта с 28-летним Сергеем Макаровым. Последним клубом хавбека была владикавказская «Алания», за которую он сыграл 19 матчей в нынешнем сезоне, однако не сумел отметиться результативными действиями. Ранее Макаров уже выступал за «Ротор» с 2020 по 2022 год. В сезоне-2020/2021 Сергей играл за волгоградцев в РПЛ.

Помимо «Ротора» и «Алании», Макаров выступал за молодёжную команду «Локомотива», «Минск», кипрский «Анортосис», «СКА-Хабаровск», белорусский «Ислочь» и тольяттинский «Акрон». Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

После 21 сыгранного матча «Ротор» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 30 очков. В следующем туре подопечные Дениса Бояринцева сыграют с екатеринбургским «Уралом».

29 февраля «Ротор» сыграет товарищеский матч с ярославским «Шинником», а 19 февраля — с махачкалинским «Динамо».

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