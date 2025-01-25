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«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Челси» в матче 23-го тура АПЛ

Завершился матч 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Манчестер Сити» и лондонский «Челси». Команды играли на стадионе «Этихад» в Манчестере. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом (Лестер, Англия). «Манчестер Сити» обыграл «Челси» со счётом 3:1.

На третьей минуте нападающий «Челси» Нони Мадуэке открыл счёт, воспользовавшись ошибкой защитника «Манчестер Сити» Абдукодира Хусанова. Ответный мяч «горожан» на 42-й минуте забил защитник Йошко Гвардиол, которому ассистировал хавбек Матеус Нунес. На 68-й минуте форвард Эрлинг Холанд вывел хозяев вперёд, получив голевую передачу от вратаря Эдерсона. Окончательный результат в игре на 87-й минуте установил полузащитник хозяев Филип Фоден — 3:1.

После 23 сыгранных матчей «Манчестер Сити» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 41 очко. «Челси» после аналогичного количества игр занимает шестое место, заработав 40 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 53 очка.