«Динамо» предложило «Ростову» € 8 млн за Глебова

«Динамо» и «Ростов» ведут активные переговоры по трансферу Данила Глебова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Динамо» предлагает «Ростову» € 8 млн за полузащитника, где € 5 млн будут выплачены сразу, ещё € 3 млн будут выплачены в рассрочку и несколько траншей.

«Ростов» считает данное предложение недостаточно хорошим и пытается поднять цену. При этом руководство ростовского клуба обещало Глебову отпустить игрока в московский клуб», — добавил источник «Чемпионата».

В текущем сезоне Данил Глебов провёл за «Ростов» 23 матча во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.