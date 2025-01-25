«Боруссия» М крупно обыграла «Бохум», занимающий последнее место в Бундеслиге

Завершился матч 19-го тура немецкой Бундеслиги между мёнхенгладбахской «Боруссией» и «Бохумом». Игра проходила на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе (Германия). Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Маттиасом Йёлленбеком из Фрайбург-им-Брайсгау Германия). «Боруссия» Мёнхенгладбах одержала победу со счётом 3:0.
Счёт в матче был открыт на 34-й минуте, отличился полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Рокко Райц. На 55-й минуте Робин Хак забил второй мяч хозяев. На 86-й минуте Тим Кляйндинст довёл счёт до разгромного.
После 19 сыгранных матчей «Боруссия» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, набрав 27 очков. «Бохум» после аналогичного количества игр занимает последнее, 18-е место, заработав 10 очков.
- 25 января 2025
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