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«Боруссия» М крупно обыграла «Бохум», занимающий последнее место в Бундеслиге

«Боруссия» М крупно обыграла «Бохум», занимающий последнее место в Бундеслиге
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Завершился матч 19-го тура немецкой Бундеслиги между мёнхенгладбахской «Боруссией» и «Бохумом». Игра проходила на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе (Германия). Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Маттиасом Йёлленбеком из Фрайбург-им-Брайсгау Германия). «Боруссия» Мёнхенгладбах одержала победу со счётом 3:0.

Германия — Бундеслига . 19-й тур
25 января 2025, суббота. 20:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Окончен
3 : 0
Бохум
Бохум
1:0 Райц – 34'     2:0 Хак – 55'     3:0 Кляйндинст – 86'    

Счёт в матче был открыт на 34-й минуте, отличился полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Рокко Райц. На 55-й минуте Робин Хак забил второй мяч хозяев. На 86-й минуте Тим Кляйндинст довёл счёт до разгромного.

После 19 сыгранных матчей «Боруссия» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, набрав 27 очков. «Бохум» после аналогичного количества игр занимает последнее, 18-е место, заработав 10 очков.

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