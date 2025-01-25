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Пари Сен-Жермен — Стад Реймс. Прямая трансляция
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23:05 Мск
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Хвича Кварацхелия — в стартовом составе «ПСЖ» на матч 19-го тура Лиги 1 с «Реймсом»

Хвича Кварацхелия — в стартовом составе «ПСЖ» на матч 19-го тура Лиги 1 с «Реймсом»
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Сегодня, 25 января, состоится матч 19-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встретятся «Пари Сен-Жермен» и «Реймс». Команды будут играть на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Хакимом Беном Эль-Хаджем (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 23:05 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Франция — Лига 1 . 19-й тур
25 января 2025, суббота. 23:05 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Реймс
Реймс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовый состав «ПСЖ»: Доннарумма, Заир-Эмери, Бералдо, Эрнандес, Мендеш, Ли, Руис, Дуэ, Дембеле, Рамуш, Кварацхелия.

Запасные: Сафонов, Асенсио, Баркола, Витинья, Заге, Кимпембе, Маюлу, Невеш, Пако.

Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2024/2025 возглавляет «Пари Сен-Жермен», у которого 46 очков после 18 игр. «Реймс» после аналогичного количества встреч занимает 13-е место, заработав 21 очко.

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