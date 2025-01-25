«Севилья» сыграла вничью с «Эспаньолом» в 21-м туре Ла Лиги
Поделиться
Завершился матч 21-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Севилья» и «Эспаньол». Команды играли на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Адрианом Кордеро Вегой (Испания). Матч завершился со счётом 1:1.
Испания — Примера . 21-й тур
25 января 2025, суббота. 20:30 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
1 : 1
Эспаньол
Барселона
0:1 Кумбула – 15' 1:1 Баде – 61'
Счёт в матче был открыт на 15-й минуте, отличился защитник «Севильи» Мараш Кумбула. На 53-й минуте Луак Баде сравнял счёт, но этот гол был отменён. На 61-й минуте Баде всё же удалось забить мяч в ворота «Эспаньола» — 1:1.
После 21 сыгранного матча «Севилья» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 27 очков. «Эспаньол» после аналогичного количества игр занимает 18-е место, заработав 20 очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 января 2025
-
22:42
-
22:41
-
22:36
-
22:35
-
22:28
-
22:24
-
22:23
-
22:13
-
22:06
-
21:58
-
21:56
-
21:44
-
21:31
-
21:18
-
21:18
-
21:14
-
20:55
-
20:54
-
20:51
-
20:47
-
20:43
-
20:35
-
20:26
-
20:20
-
20:18
-
20:13
-
20:10
-
20:10
-
20:06
-
20:02
-
19:59
-
19:58
-
19:58
-
19:56
-
19:48