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«Севилья» сыграла вничью с «Эспаньолом» в 21-м туре Ла Лиги

«Севилья» сыграла вничью с «Эспаньолом» в 21-м туре Ла Лиги
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Завершился матч 21-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Севилья» и «Эспаньол». Команды играли на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Адрианом Кордеро Вегой (Испания). Матч завершился со счётом 1:1.

Испания — Примера . 21-й тур
25 января 2025, суббота. 20:30 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
1 : 1
Эспаньол
Барселона
0:1 Кумбула – 15'     1:1 Баде – 61'    

Счёт в матче был открыт на 15-й минуте, отличился защитник «Севильи» Мараш Кумбула. На 53-й минуте Луак Баде сравнял счёт, но этот гол был отменён. На 61-й минуте Баде всё же удалось забить мяч в ворота «Эспаньола» — 1:1.

После 21 сыгранного матча «Севилья» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 27 очков. «Эспаньол» после аналогичного количества игр занимает 18-е место, заработав 20 очков.

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