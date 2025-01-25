«Манчестер Сити» продлил серию без поражений в матчах с «Челси» до 11 игр

Сегодня, 25 января, «Манчестер Сити» одержал победу над «Челси» (3:1) в матче 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Таким образом, «горожане» продлили серию без поражений во встречах с лондонским клубом до 11 игр. Ранее «Челси» удалось победить только в мае 2021 года — 2:1.

На третьей минуте нападающий «Челси» Нони Мадуэке открыл счёт, воспользовавшись ошибкой защитника «Манчестер Сити» Абдукодира Хусанова. Ответный мяч «горожан» на 42-й минуте забил защитник Йошко Гвардиол, которому ассистировал хавбек Матеус Нунес. На 68-й минуте форвард Эрлинг Холанд вывел хозяев вперёд, получив голевую передачу от вратаря Эдерсона. Окончательный результат в игре на 87-й минуте установил полузащитник хозяев Филип Фоден — 3:1.