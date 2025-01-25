Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Стад Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей чемпионата Германии 25 января

Результаты матчей чемпионата Германии 25 января
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 25 января, в 19-м туре немецкой Бундеслиги были сыграны шесть встреч. Представляем вашему вниманию результаты игр, прошедших в указанный день.

Результаты матчей чемпионата Германии 25 января:

«Майнц» — «Штутгарт» — 2:0;
«Аугсбург» — «Хайденхайм» — 2:1;
«Фрайбург» — «Бавария» — 1:2;
«Боруссия» Д — «Вердер» — 2:2;
«Лейпциг» — «Байер» — 2:2;
«Боруссия» М — «Бохум» — 3:0.

Турнирную таблицу немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025 возглавляет «Бавария», набравшая 48 очков после 19 матчей. На второй строчке располагается леверкузенский «Байер», который заработал 42 очка в 19 встречах. Замыкает тройку лидеров чемпионата Германии франкфуртский «Айнтрахт», набравший 36 очков после 18 игр. В зоне вылета располагаются «Бохум» (10), «Хольштайн» (12) и «Хайденхайм» (14).

Материалы по теме
Гол Кейна помог «Баварии» обыграть «Фрайбург» в матче 19-го тура Бундеслиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android