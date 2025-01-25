Сегодня, 25 января, в 19-м туре немецкой Бундеслиги были сыграны шесть встреч. Представляем вашему вниманию результаты игр, прошедших в указанный день.

Результаты матчей чемпионата Германии 25 января:

«Майнц» — «Штутгарт» — 2:0;

«Аугсбург» — «Хайденхайм» — 2:1;

«Фрайбург» — «Бавария» — 1:2;

«Боруссия» Д — «Вердер» — 2:2;

«Лейпциг» — «Байер» — 2:2;

«Боруссия» М — «Бохум» — 3:0.

Турнирную таблицу немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025 возглавляет «Бавария», набравшая 48 очков после 19 матчей. На второй строчке располагается леверкузенский «Байер», который заработал 42 очка в 19 встречах. Замыкает тройку лидеров чемпионата Германии франкфуртский «Айнтрахт», набравший 36 очков после 18 игр. В зоне вылета располагаются «Бохум» (10), «Хольштайн» (12) и «Хайденхайм» (14).