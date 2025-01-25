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«Манчестер Сити» вернулся в топ-4 турнирной таблицы АПЛ

«Манчестер Сити» вернулся в топ-4 турнирной таблицы АПЛ
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Сегодня, 25 января, «Манчестер Сити» одержал победу над лондонским «Челси» (3:1) в матче 23-го тура чемпионата Англии. После данной встречи «горожане» поднялись на четвёртую строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 41 очко.

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2025, суббота. 20:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 1
Челси
Лондон
0:1 Мадуэке – 3'     1:1 Гвардиол – 42'     2:1 Холанд – 68'     3:1 Фоден – 87'    

На третьей минуте нападающий «Челси» Нони Мадуэке открыл счёт, воспользовавшись ошибкой защитника «Манчестер Сити» Абдукодира Хусанова. Ответный мяч «горожан» на 42-й минуте забил защитник Йошко Гвардиол, которому ассистировал хавбек Матеус Нунес. На 68-й минуте форвард Эрлинг Холанд вывел хозяев вперёд, получив голевую передачу от вратаря Эдерсона. Окончательный результат в игре на 87-й минуте установил полузащитник хозяев Филип Фоден — 3:1.

Турнирную таблицу АПЛ сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 53 очка.

Турнирная таблица АПЛ
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