«Страсбург» обыграл «Лилль» в 19-м туре Лиги 1, уступая по ходу матча

Завершился матч 19-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Страсбург» и «Лилль». Команды играли на стадионе «Мено» в Страсбурге (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Вилли Делажо (Франция). «Страсбург» одержал победу со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт уже на восьмой минуте, отличился полузащитник «Лилля» Осам Сахрауи. На 70-й минуте Андрей Сантос сравнял счёт. На 74-й минуте Эмануэль Эмега вывел хозяев вперёд.

После 19 сыгранных матчей «Страсбург» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 27 очков. «Лилль» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 32 очка.