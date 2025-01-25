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«Страсбург» обыграл «Лилль» в 19-м туре Лиги 1, уступая по ходу матча

«Страсбург» обыграл «Лилль» в 19-м туре Лиги 1, уступая по ходу матча
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Завершился матч 19-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Страсбург» и «Лилль». Команды играли на стадионе «Мено» в Страсбурге (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Вилли Делажо (Франция). «Страсбург» одержал победу со счётом 2:1.

Франция — Лига 1 . 19-й тур
25 января 2025, суббота. 21:00 МСК
Страсбург
Страсбург
Окончен
2 : 1
Лилль
Лилль
0:1 Сахрауи – 8'     1:1 Сантос – 70'     2:1 Эмега – 74'    

Счёт в матче был открыт уже на восьмой минуте, отличился полузащитник «Лилля» Осам Сахрауи. На 70-й минуте Андрей Сантос сравнял счёт. На 74-й минуте Эмануэль Эмега вывел хозяев вперёд.

После 19 сыгранных матчей «Страсбург» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 27 очков. «Лилль» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 32 очка.

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