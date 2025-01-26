Александр Головин прокомментировал свой первый гол в 2025 году

Полузащитник «Монако» Александр Головин подвёл итоги матча 19-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025 с «Ренном» (3:2). Российский хавбек забил победный гол монегасков. Игра прошла на стадионе «Луи II» в Монако.

— Получилась хорошая, зрелищная игра с большим количеством голов. И мы, и соперник старались играть в атаку, создавать моменты. Первый наш гол вообще наверняка станет одним из лучших в чемпионате. Такой мяч — это украшение любого турнира. Так что, думаю, игра принесла много позитивных эмоций болельщикам.

— Вы забили победный гол. Как оцените его?

— Нам важно было укрепить преимущество при счёте 2:1, получилось убежать в контратаку и забить. Был ещё отличный момент в первом тайме, однако тогда чуть не повезло, мяч попал в перекладину. Но самое главное, что мы одержали победу. Здорово, что после того, как мы выиграли в матче Лиги чемпионов [с «Астон Виллой» — 1:0], получилось набрать три очка и в чемпионате, — приводит слова Головина «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Головин сыграл за клуб 23 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 30 млн.

После 19 сыгранных матчей «Монако» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 34 очка. В следующем туре подопечные Ади Хюттера сыграют с «Осером». Матч состоится 1 февраля, начало — в 21:00 мск.