Результаты матчей АПЛ 25 января

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В субботу, 25 января, прошли шесть матчей 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Англии 25 января:

«Борнмут» — «Ноттингем Форест» — 5:0;

«Брайтон» — «Эвертон» — 0:1;

«Вулверхэмптон» — «Арсенал» — 0:1;

«Ливерпуль» — «Ипсвич Таун» — 4:1;

«Саутгемптон» — «Ньюкасл Юнайтед» — 1:3;

«Манчестер Сити» — «Челси» — 3:1.

Турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», набравший 53 очка. На второй строчке располагается лондонский «Арсенал», заработавший 47 очков. Третье место с 44 очками занимает «Ноттингем Форест». В зоне вылета располагаются «Саутгемптон» (6), «Лестер Сити» (14) и «Ипсвич Таун» (16).