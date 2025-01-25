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Гвардиола высказался о результативной ошибке Хусанова в его дебютном матче за «Ман Сити»

Гвардиола высказался о результативной ошибке Хусанова в его дебютном матче за «Ман Сити»
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Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поддержал новичка «горожан» узбекистанского защитника Абдукодира Хусанова после игры 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 с лондонским «Челси» (3:1). Встреча прошла на стадионе «Этихад» в Манчестере.

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2025, суббота. 20:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 1
Челси
Лондон
0:1 Мадуэке – 3'     1:1 Гвардиол – 42'     2:1 Холанд – 68'     3:1 Фоден – 87'    

«Он не говорит по-английски, так что мы с ним не общались. Он будет в порядке. Он провёл только одну или две тренировки. Я не хотел форсировать возвращение Джона Стоунза после травмы, учитывая предстоящий в Лиге чемпионов матч [29 января с «Брюгге»].

Футболисты едины, и это крайне важно. Любой может совершить ошибку. Фанаты всегда поддерживают новичков. Он ещё очень молод. Он научится», – приводит слова Гвардиолы BBC, ссылаясь на Sky Sports.

Напомним, Абдукодир Хусанов в своей дебютной игре за «горожан» за первые четыре минуты допустил результативную ошибку и получил жёлтую карточку.

20-летний защитник перешёл из «Ланса» в «Манчестер Сити» 20 января. В нынешнем сезоне Хусанов сыграл за «Ланс» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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