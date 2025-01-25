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Хомуха: Головина устраивает ситуация, клуб тоже. Отчасти поэтому ничего не меняется

Хомуха: Головина устраивает ситуация, клуб тоже. Отчасти поэтому ничего не меняется
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Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Хомуха поделился мнением о будущем хавбека «Монако» Александра Головина.

«Если после завершения этого сезона Головин не уйдёт в более сильный клуб, то он не уйдет в него никогда. Потому что в Европе топ-клубы ориентируются на молодых игроков, которые в течение пяти-семи лет могут прогрессировать. Но при этом он является ключевым футболистом у себя в команде. Всех всё устраивает. Головина устраивает ситуация, «Монако» – тоже. Отчасти поэтому ничего не меняется в его карьере», — приводит слова Хомухи Metaratings.

В текущем сезоне 28-летний Александр Головин провёл за «Монако» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость российского полузащитника в € 30 млн.

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