Холанд — о дебюте Мармуша за «Манчестер Сити»: в нём есть что-то особенное

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о дебюте новичка «горожан» полузащитника Омара Мармуша в матче 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 с лондонским «Челси» (3:1). Игра прошла на стадионе «Этихад» в Манчестере.
«Думаю, в первом тайме было видно, что в нём есть что-то особенное. Именно поэтому «Манчестер Сити» купил его. Он быстро освоился в команде, и нам главное, как можно быстрее узнать его, потому что впереди у нас много важных матчей.
Главное — вселить в него уверенность. Он станет для нас фантастическим игроком. Приятно знакомиться с новыми людьми и, конечно, играть с хорошими игроками, это то, чего ты хочешь. Он провёл потрясающую первую половину сезона за франкфуртский «Айнтрахт». Надеюсь, у него будет такая же вторая половина сезона для нас», — приводит слова Холанда Sky Sports.
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