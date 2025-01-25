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Дмитрий Черышев — о Захаряне: в Испании всегда надо доказывать, кто ты есть

Дмитрий Черышев — о Захаряне: в Испании всегда надо доказывать, кто ты есть
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Главный тренер «Равшана» Дмитрий Черышев высказался о полузащитнике «Реала Сосьедад» Арсене Захаряне.

«Захаряну надо стиснуть зубы и пахать. В Испании вокруг тебя никто не будет прыгать и говорить, какой ты прекрасный. Там надо доказывать! В Испании свой уровень приходилось доказывать всем. Там это доказывали Карпин, Мостовой, Ледяхов и Дасаев. Нельзя приехать в Испанию и сказать: «Принимайте меня таким». Там всегда надо доказывать, кто ты есть. Пока я желаю Арсену удачи и терпения. Ему надо собраться», – приводит слова Черышева «Евро-Футбол.Ру».

Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом 2023 года. За этот период он принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. В нынешнем сезоне Арсен не играл за испанский клуб из-за травм. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

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