Дмитрий Черышев — о Захаряне: в Испании всегда надо доказывать, кто ты есть

Главный тренер «Равшана» Дмитрий Черышев высказался о полузащитнике «Реала Сосьедад» Арсене Захаряне.

«Захаряну надо стиснуть зубы и пахать. В Испании вокруг тебя никто не будет прыгать и говорить, какой ты прекрасный. Там надо доказывать! В Испании свой уровень приходилось доказывать всем. Там это доказывали Карпин, Мостовой, Ледяхов и Дасаев. Нельзя приехать в Испанию и сказать: «Принимайте меня таким». Там всегда надо доказывать, кто ты есть. Пока я желаю Арсену удачи и терпения. Ему надо собраться», – приводит слова Черышева «Евро-Футбол.Ру».

Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом 2023 года. За этот период он принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. В нынешнем сезоне Арсен не играл за испанский клуб из-за травм. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.