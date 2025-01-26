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В «Реале» приняли решение по Эндрику — Романо

В «Реале» приняли решение по Эндрику — Романо
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Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Эндрик не покинет мадридский клуб этой зимой. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, «Реал» и 18-летний Эндрик не рассматривают возможность ухода на правах аренды в январе. План состоит в том, чтобы форвард и дальше был частью «сливочных», развивался и прибавлял под руководством главного тренера Карло Анчелотти.

В нынешнем сезоне Эндрик сыграл за клуб 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

Турнирную таблицу Ла Лиги сезона-2024/2025 возглавляет мадридский «Реал», у которого 46 очков после 20 сыгранных матчей.

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