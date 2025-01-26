«Лацио» близок к приобретению полузащитника «Челси» — Никола Скира

Итальянский «Лацио» близок к трансферу полузащитника английского «Челси» Чезаре Казадея. Об этом сообщает журналист Никола Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, переговоры находятся в завершающей стадии. Примерная сумма трансфера — € 12 млн, а также 20% «синим» с последующей продажи хавбека. Контракт до 2029 года.

В нынешнем сезоне Казадей сыграл за «Челси» шесть матчей во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с лондонским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет € 10 млн.