Главный тренер «Челси» Мареска высказался о поражении своей команды в матче с «Ман Сити»

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска прокомментировал поражение своей команды в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (1:3).

«Игра началась для нас очень хорошо. Мы забили первый гол и могли забить второй два или три раза. Игра полностью изменилась бы. Но мы пропустили.

Команда была на высоте, но на последних минутах [первого тайма] мы пропустили. Второй гол в наши ворота изменил ход игры. Роберт первым [признал], что он знает, что должен играть лучше. Усердно трудиться каждый день [это способ стать лучше]. Мы стараемся поддерживать беседу со всеми игроками.

Мы добиваемся прогресса. Мы стали лучше, чем один или два месяца назад. Эти моменты сделают нас лучше», — приводит слова Марески ВВС со ссылкой на Sky Sports.

После 23 сыгранных матчей «Манчестер Сити» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 41 очко. «Челси» после аналогичного количества игр занимает шестое место, заработав 40 очков.