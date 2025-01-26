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Главный тренер «Челси» Мареска высказался о поражении своей команды в матче с «Ман Сити»

Главный тренер «Челси» Мареска высказался о поражении своей команды в матче с «Ман Сити»
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Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска прокомментировал поражение своей команды в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (1:3).

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2025, суббота. 20:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 1
Челси
Лондон
0:1 Мадуэке – 3'     1:1 Гвардиол – 42'     2:1 Холанд – 68'     3:1 Фоден – 87'    

«Игра началась для нас очень хорошо. Мы забили первый гол и могли забить второй два или три раза. Игра полностью изменилась бы. Но мы пропустили.

Команда была на высоте, но на последних минутах [первого тайма] мы пропустили. Второй гол в наши ворота изменил ход игры. Роберт первым [признал], что он знает, что должен играть лучше. Усердно трудиться каждый день [это способ стать лучше]. Мы стараемся поддерживать беседу со всеми игроками.

Мы добиваемся прогресса. Мы стали лучше, чем один или два месяца назад. Эти моменты сделают нас лучше», — приводит слова Марески ВВС со ссылкой на Sky Sports.

После 23 сыгранных матчей «Манчестер Сити» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 41 очко. «Челси» после аналогичного количества игр занимает шестое место, заработав 40 очков.

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