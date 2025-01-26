Парфёнов: Соболев — перевёрнутая страница для «Спартака», но в футболе всякое бывает

Экс главный тренер екатеринбургского «Урала» Дмитрий Парфёнов высказался о возможном возвращении нападающего санкт-петербургского «Зенита» Александра Соболева в московский «Спартак».

— Если Соболев всё же не заиграет в «Зените», летом стоит рассмотреть его возвращение в «Спартак»?

— Мне кажется, что это перевёрнутая страница. И, по-моему, он сам принимал решение.

— Тогда такое принял, а через год может сказать: «Я был не прав».

— Думаю, что этого не произойдёт. Если он будет хорошо играть в «Зените», смысл ему уходить?

— Пока Соболева, скорее всего, ждёт конкуренция с Кассьеррой и Лусиано.

— Это было понятно. А как он хотел?

— Получается, что вы уже не ждёте Соболева в «Спартаке»?

— В футболе всякое бывает. Я могу говорить, что хочу, но пока не вижу озвученного вами варианта. Мне кажется, что страницу перевернули — и пошли дальше, — приводит слова Парфёнова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Соболев сыграл за «Зенит» 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 6 млн.