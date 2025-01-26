Хвича Кварацхелия оформил голевую передачу в дебютном матче за «ПСЖ» с «Реймсом»

В эти минуты проходит матч 19-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречаются «Пари Сен-Жермен» и «Реймс». Игра идёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступает Хаким Бен Эль-Хадж (Франция). Матч начался в 23:05 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 1:1.

На 47-й минуте нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле открыл счёт, ему ассистировал полузащитник Хвича Кварацхелия, тем самым хавбек сделал первое результативное действие за парижский клуб. Ответный мяч «Реймса» на 56-й минуте забил форвард Кэито Накамура — 1:1.

Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2024/2025 возглавляет «Пари Сен-Жермен», у которого 46 очков после 18 игр. «Реймс» после аналогичного количества встреч занимает 13-е место, заработав 21 очко.