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Омар Мармуш оценил дебют за «Манчестер Сити» в матче с «Челси»

Омар Мармуш оценил дебют за «Манчестер Сити» в матче с «Челси»
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Новичок «Манчестер Сити» полузащитник Омар Мармуш поделился мнением о своём дебюте за клуб в матче 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 с лондонским «Челси» (3:1).

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2025, суббота. 20:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 1
Челси
Лондон
0:1 Мадуэке – 3'     1:1 Гвардиол – 42'     2:1 Холанд – 68'     3:1 Фоден – 87'    

«Да, это был потрясающий дебют. Я очень рад быть здесь. Дебют был очень, очень хорошим. Мы выиграли игру, и на поле царила сумасшедшая атмосфера. Я так счастлив быть здесь. Надеюсь, я продолжу в том же духе. Это только начало, и впереди ещё много побед», — приводит слова Мармуша официальный сайт клуба.

В текущем сезоне чемпионата Германии 25-летний Омар Мармуш провёл 17 матчей за свой предыдущий клуб «Айнтрахт», в которых забил 15 мячей и оформил девять голевых передач. Также на его счету шесть игр, четыре гола и две результативные передачи в Лиге Европы. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 60 млн.

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