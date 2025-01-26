Омар Мармуш оценил дебют за «Манчестер Сити» в матче с «Челси»

Новичок «Манчестер Сити» полузащитник Омар Мармуш поделился мнением о своём дебюте за клуб в матче 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 с лондонским «Челси» (3:1).

«Да, это был потрясающий дебют. Я очень рад быть здесь. Дебют был очень, очень хорошим. Мы выиграли игру, и на поле царила сумасшедшая атмосфера. Я так счастлив быть здесь. Надеюсь, я продолжу в том же духе. Это только начало, и впереди ещё много побед», — приводит слова Мармуша официальный сайт клуба.

В текущем сезоне чемпионата Германии 25-летний Омар Мармуш провёл 17 матчей за свой предыдущий клуб «Айнтрахт», в которых забил 15 мячей и оформил девять голевых передач. Также на его счету шесть игр, четыре гола и две результативные передачи в Лиге Европы. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 60 млн.