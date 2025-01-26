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Вальядолид — Реал Мадрид, результат матча 21-го тура Ла Лиги, счёт 0:3, 25 января 2025 года

Хет-трик Мбаппе помог «Реалу» разгромить «Вальядолид» в матче 21-го тура Ла Лиги
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Завершился матч 21-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Вальядолид» и мадридский «Реал». Команды играли на стадионе «Мунисипаль Хосе Соррилья» в Вальядолиде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Матео Бускетсом Феррером (Испания). «Реал» разгромил «Вальядолид» со счётом 3:0.

Испания — Примера . 21-й тур
25 января 2025, суббота. 23:00 МСК
Вальядолид
Вальядолид
Окончен
0 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 30'     0:2 Мбаппе – 57'     0:3 Мбаппе – 90+1'    
Удаления: Мартин – 90' / нет

На 30-й минуте нападающий «Реала» Килиан Мбаппе открыл счёт, ему ассистировал полузащитник Джуд Беллингем. На 57-й минуте Мбаппе увеличил преимущество «сливочных». На 90+1-й минуте Мбаппе довёл счёт до разгромного, реализовав 11-метровый удар, — 3:0. Таким образом, Килиан оформил хет-трик в данном матче.

Турнирную таблицу Ла Лиги сезона-2024/2025 возглавляет мадридский «Реал», у которого 49 очков после 21 игры. «Вальядолид» после аналогичного количества встреч занимает последнее, 20-е место, заработав 15 очков.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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