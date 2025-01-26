Хет-трик Мбаппе помог «Реалу» разгромить «Вальядолид» в матче 21-го тура Ла Лиги

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Завершился матч 21-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Вальядолид» и мадридский «Реал». Команды играли на стадионе «Мунисипаль Хосе Соррилья» в Вальядолиде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Матео Бускетсом Феррером (Испания). «Реал» разгромил «Вальядолид» со счётом 3:0.

На 30-й минуте нападающий «Реала» Килиан Мбаппе открыл счёт, ему ассистировал полузащитник Джуд Беллингем. На 57-й минуте Мбаппе увеличил преимущество «сливочных». На 90+1-й минуте Мбаппе довёл счёт до разгромного, реализовав 11-метровый удар, — 3:0. Таким образом, Килиан оформил хет-трик в данном матче.

Турнирную таблицу Ла Лиги сезона-2024/2025 возглавляет мадридский «Реал», у которого 49 очков после 21 игры. «Вальядолид» после аналогичного количества встреч занимает последнее, 20-е место, заработав 15 очков.