Результаты матчей Серии А 25 января

Вчера, 25 января, прошли матчи 22-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Италии 25 января:

«Комо» — «Аталанта» — 1:2;

«Наполи» — «Ювентус» — 2:1;

«Эмполи» — «Болонья» — 1:1.

Турнирную таблицу Серии А сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи», набравший 53 очка после 22 матчей. На второй строчке располагается миланский «Интер», заработавший 47 очков за 20 матчей. Третье место с 46 очками занимает «Аталанта». На четвёртом месте находится римский «Лацио», набравший 39 очков. В зоне вылета располагаются «Монца» (13), «Венеция» (15) и «Верона» (19).