Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Голевая передача Кварацхелии не помогла «ПСЖ» обыграть «Реймс» в матче 19-го тура Лиги 1

Завершился матч 19-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Пари Сен-Жермен» и «Реймс». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хакимом Бен Эль-Хаджем (Франция). Итоговый результат — 1:1.

На 47-й минуте нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле открыл счёт, ему ассистировал полузащитник Хвича Кварацхелия, тем самым хавбек сделал первое результативное действие за парижский клуб. Ответный мяч «Реймса» на 56-й минуте забил форвард Кэито Накамура — 1:1.

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов провёл матч на скамейке запасных. Ворота парижан защищал Джанлуиджи Доннарумма.

Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2024/2025 возглавляет «Пари Сен-Жермен», у которого 47 очков после 19 игр. «Реймс» после аналогичного количества встреч занимает 12-е место, заработав 22 очка. В следующем туре «ПСЖ» сыграет с «Брестом» (1 февраля), а «Реймс» — с «Нантом» (2 февраля).