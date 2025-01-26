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Пари Сен-Жермен — Стад Реймс. Прямая трансляция
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23:05 Мск
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ПСЖ — Реймс, результат матча 19-го тура Лиги 1, счёт 1:1, 25 января 2025 года

Голевая передача Кварацхелии не помогла «ПСЖ» обыграть «Реймс» в матче 19-го тура Лиги 1
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Завершился матч 19-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Пари Сен-Жермен» и «Реймс». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хакимом Бен Эль-Хаджем (Франция). Итоговый результат — 1:1.

Франция — Лига 1 . 19-й тур
25 января 2025, суббота. 23:05 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 1
Реймс
Реймс
1:0 Дембеле – 47'     1:1 Накамура – 56'    

На 47-й минуте нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле открыл счёт, ему ассистировал полузащитник Хвича Кварацхелия, тем самым хавбек сделал первое результативное действие за парижский клуб. Ответный мяч «Реймса» на 56-й минуте забил форвард Кэито Накамура — 1:1.

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов провёл матч на скамейке запасных. Ворота парижан защищал Джанлуиджи Доннарумма.

Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2024/2025 возглавляет «Пари Сен-Жермен», у которого 47 очков после 19 игр. «Реймс» после аналогичного количества встреч занимает 12-е место, заработав 22 очка. В следующем туре «ПСЖ» сыграет с «Брестом» (1 февраля), а «Реймс» — с «Нантом» (2 февраля).

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
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