Гвардиола — о Хусанове: мне придётся выучить русский или узбекский, чтобы общаться с ним

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, как будет общаться с новичком «горожан» узбекистанским защитником Абдукодиром Хусановым. В субботу, 25 января, Хусанов дебютировал за «Манчестер Сити» в матче 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 с лондонским «Челси» (3:1). За первые четыре минуты он допустил результативную ошибку и получил жёлтую карточку.

— Рассматривали ли вы возможность заменить Хусанова после пятой минуты игры?

— Ну, мне придётся выучить русский или узбекский, чтобы общаться с ним… Он не говорит по-английски! — приводит слова Гвардиолы инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

20-летний защитник перешёл из «Ланса» в «Манчестер Сити» 20 января. В нынешнем сезоне Хусанов сыграл за «Ланс» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

После 23 сыгранных матчей «Манчестер Сити» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 41 очко. В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы сыграют с лондонским «Арсеналом». Матч состоится 2 февраля, начало — в 19:30 мск.