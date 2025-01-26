Результаты матчей испанской Ла Лиги 25 января

В субботу, 25 января, прошли четыре матча 21-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, прошедшей в этот день.

Результаты матча чемпионата Испании 25 января:

«Мальорка» — «Реал Бетис» — 0:1;

«Атлетико» — «Вильярреал» — 1:1;

«Севилья» — «Эспаньол» — 1:1;

«Вальядолид» — «Реал» Мадрид — 0:3.

На данный момент «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 49 очков. На втором месте находится «Атлетико», имеющий 45 очков. Замыкает тройку лидеров каталонская «Барселона», на счету которой 39 очков при игре в запасе. В топ-5 входят «Атлетик» и «Вильярреал», которые набрали 39 и 34 очка соответственно. В зоне вылета располагаются «Алавес» (20), «Валенсия» (16) и «Вальядолид» (15).

Победители футбольных турниров-2024: