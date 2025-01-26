Результаты матчей испанской Ла Лиги 25 января
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В субботу, 25 января, прошли четыре матча 21-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, прошедшей в этот день.
Результаты матча чемпионата Испании 25 января:
- «Мальорка» — «Реал Бетис» — 0:1;
- «Атлетико» — «Вильярреал» — 1:1;
- «Севилья» — «Эспаньол» — 1:1;
- «Вальядолид» — «Реал» Мадрид — 0:3.
На данный момент «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 49 очков. На втором месте находится «Атлетико», имеющий 45 очков. Замыкает тройку лидеров каталонская «Барселона», на счету которой 39 очков при игре в запасе. В топ-5 входят «Атлетик» и «Вильярреал», которые набрали 39 и 34 очка соответственно. В зоне вылета располагаются «Алавес» (20), «Валенсия» (16) и «Вальядолид» (15).
Испания — Примера . 21-й тур
25 января 2025, суббота. 16:00 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
0 : 1
Бетис
Севилья
0:1 Бакамбу – 90+6'
Удаления: Маскарель – 73' / нет
Испания — Примера . 21-й тур
25 января 2025, суббота. 18:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 1
Вильярреал
Вильярреал
0:1 Морено – 29' 1:1 Лино – 58'
Испания — Примера . 21-й тур
25 января 2025, суббота. 20:30 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
1 : 1
Эспаньол
Барселона
0:1 Кумбула – 15' 1:1 Баде – 61'
Испания — Примера . 21-й тур
25 января 2025, суббота. 23:00 МСК
Вальядолид
Вальядолид
Окончен
0 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 30' 0:2 Мбаппе – 57' 0:3 Мбаппе – 90+1'
Удаления: Мартин – 90' / нет
Победители футбольных турниров-2024:
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