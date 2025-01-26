Бителло присоединился к «Динамо» на сборе в Катаре — Mash

Полузащитник «Динамо» Бителло присоединился на сборе команды в Катаре, сообщает телеграм-канал Mash.

Ранее футболист не прибыл на зимний сбор российской команды. Отмечалось, что несколько предложений по Бителло сделал «Ботафого». При этом, Динамо» направило заявление в бразильские клубы с уведомлением о том, что клуб не давал разрешение на переговоры с полузащитником. Сообщается, что после этого письма Бителло вышел на связь и решил присоединиться к команде.

Ранее в СМИ появлялись сведения, что «Динамо» готово обсудить будущее 25-летнего футболиста, однако требует его возвращения в команду. Действующее контрактное соглашение Бителло с «Динамо» рассчитано до лета 2028 года.

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