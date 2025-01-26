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Хвича Кварацхелия отреагировал на дебют за «ПСЖ» в матче Лиги 1

Хвича Кварацхелия отреагировал на дебют за «ПСЖ» в матче Лиги 1
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Левый вингер «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия высказался о дебютной игре в составе французской команды. Напомним, грузин отличился голевой передачей, однако лидер Лиги 1 не сумел обыграть «Реймс» (1:1) в матче 19-го тура первенства.

Франция — Лига 1 . 19-й тур
25 января 2025, суббота. 23:05 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 1
Реймс
Реймс
1:0 Дембеле – 47'     1:1 Накамура – 56'    

«Это был сложный матч, но мы могли победить! Нужно продолжать двигаться вперёд, много работать, и тогда придут хорошие результаты. Мы могли забить несколько раз, но не сделали этого. Думаю, и не выиграли по этой же причине», — приводит слова Кварацхелии DAZN.

На данный момен «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2024/2025. У команды Луиса Энрике 47 очков после 19 игр. Реймс» после аналогичного количества встреч занимает 12-е место, заработав 22 очка.

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