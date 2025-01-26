Хвича Кварацхелия отреагировал на дебют за «ПСЖ» в матче Лиги 1

Левый вингер «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия высказался о дебютной игре в составе французской команды. Напомним, грузин отличился голевой передачей, однако лидер Лиги 1 не сумел обыграть «Реймс» (1:1) в матче 19-го тура первенства.

«Это был сложный матч, но мы могли победить! Нужно продолжать двигаться вперёд, много работать, и тогда придут хорошие результаты. Мы могли забить несколько раз, но не сделали этого. Думаю, и не выиграли по этой же причине», — приводит слова Кварацхелии DAZN.

На данный момен «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2024/2025. У команды Луиса Энрике 47 очков после 19 игр. Реймс» после аналогичного количества встреч занимает 12-е место, заработав 22 очка.

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