Мбаппе повторил достижение Роналдо в «Реале»
Поделиться
Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе оформил первый хет-трик за мадридский клуб. Ему удалось сделать это в матче 21-го тура чемпионата Испании с «Вальядолидом» (3:0).
Испания — Примера . 21-й тур
25 января 2025, суббота. 23:00 МСК
Вальядолид
Вальядолид
Окончен
0 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 30' 0:2 Мбаппе – 57' 0:3 Мбаппе – 90+1'
Удаления: Мартин – 90' / нет
Как сообщает OptaJose в социальной сети X, Мбаппе занял четвёртое место в истории «Реала» по скорости оформления первого хет-трика. Французскому нападающему понадобилось для этого 19 матчей. Столько же матчей для первого хет-трика за «Реал» в чемпионате Испании понадобилось бразильцу Роналдо.
Быстрее свой первый хет-трик оформляли Эммануэль Адебайор (14), Гарет Бэйл (9), Рууд ван Нистелрой (2).
Материалы по теме
Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире
Комментарии
- 26 января 2025
-
03:01
-
02:44
-
02:39
-
02:27
-
02:17
-
02:02
-
02:00
-
01:43
-
01:23
-
01:20
-
01:00
-
00:58
-
00:55
-
00:42
-
00:35
-
00:30
-
00:27
-
00:25
-
00:11
-
00:07
-
00:00
- 25 января 2025
-
23:38
-
23:34
-
23:30
-
23:20
-
23:03
-
23:00
-
22:42
-
22:41
-
22:36
-
22:35
-
22:28
-
22:24
-
22:23
-
22:13