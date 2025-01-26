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Мбаппе повторил достижение Роналдо в «Реале»

Мбаппе повторил достижение Роналдо в «Реале»
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе оформил первый хет-трик за мадридский клуб. Ему удалось сделать это в матче 21-го тура чемпионата Испании с «Вальядолидом» (3:0).

Испания — Примера . 21-й тур
25 января 2025, суббота. 23:00 МСК
Вальядолид
Вальядолид
Окончен
0 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 30'     0:2 Мбаппе – 57'     0:3 Мбаппе – 90+1'    
Удаления: Мартин – 90' / нет

Как сообщает OptaJose в социальной сети X, Мбаппе занял четвёртое место в истории «Реала» по скорости оформления первого хет-трика. Французскому нападающему понадобилось для этого 19 матчей. Столько же матчей для первого хет-трика за «Реал» в чемпионате Испании понадобилось бразильцу Роналдо.

Быстрее свой первый хет-трик оформляли Эммануэль Адебайор (14), Гарет Бэйл (9), Рууд ван Нистелрой (2).

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