Мбаппе повторил достижение Роналдо в «Реале»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе оформил первый хет-трик за мадридский клуб. Ему удалось сделать это в матче 21-го тура чемпионата Испании с «Вальядолидом» (3:0).

Как сообщает OptaJose в социальной сети X, Мбаппе занял четвёртое место в истории «Реала» по скорости оформления первого хет-трика. Французскому нападающему понадобилось для этого 19 матчей. Столько же матчей для первого хет-трика за «Реал» в чемпионате Испании понадобилось бразильцу Роналдо.

Быстрее свой первый хет-трик оформляли Эммануэль Адебайор (14), Гарет Бэйл (9), Рууд ван Нистелрой (2).

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