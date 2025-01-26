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Луис Энрике прокомментировал дебют Хвичи Кварацхелии в составе «ПСЖ»

Луис Энрике прокомментировал дебют Хвичи Кварацхелии в составе «ПСЖ»
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о дебюте вингера Хвичи Кварацхелии в составе французского клуба в матче 19-го тура Лиги 1 с «Реймсом» (1:1). Напомним, в игре грузин отличился результативной передачей.

Франция — Лига 1 . 19-й тур
25 января 2025, суббота. 23:05 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 1
Реймс
Реймс
1:0 Дембеле – 47'     1:1 Накамура – 56'    

«Эта игра была сложной для дебюта. Кварацхелия сыграл хорошо, он привнёс много креатива в игру на фланге. Но вообще все наши нападающие могут играть на любой позиции.

Хвича начинает находить общий язык с товарищами по команде и знакомится со стадионом. Это начало отношений, которые, как мы надеемся, будут очень хорошими», — приводит слова Энрике Onze Mondial со ссылкой на интервью DAZN после матча.

«ПСЖ» сообщил о подписании контракта с Хвичей Кварацхелией 17 января. Соглашение с грузинским футболистом, который ранее с 2022 года играл за «Наполи», рассчитано до 2029 года.

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