Анчелотти высказался о первом хет-трике Мбаппе за «Реал» после трансфера из «ПСЖ»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос об игре форварда Килиана Мбаппе в матче 21-го тура Ла Лиги с «Вальядолидом» (3:0), в котором француз оформил хет-трик.
«Мбаппе даёт нам многое в атаке. Он от игры к игре только набирает кондиции, и ясно, что это является для нас плюсом», — приводит слова Анчелотти Marca.
Напомним, Килиан Мбаппе оформил первый хет-трик за мадридский клуб. Французскому нападающему понадобилось для этого 19 матчей в чемпионате Испании.
26-летний чемпион мира перебрался в испанский клуб из «ПСЖ» минувшим летом в качестве свободного агента. За время игры в футболке «Королевского клуба» Килиан 31 матч во всех турнирах и забил 21 мяч. Кроме того, на счету француза три результативные передачи.
Почему «Реал Мадрид» — лучший клуб XX века:
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