Суперкомпьютер представил обновлённые данные о шансах клубов АПЛ на чемпионство

Суперкомпьютер известной статистической платформы Opta спрогнозировал шансы клубов английской Премьер-лиги на чемпионство в сезоне-2024/2025 по итогам 23 сыгранных туров чемпионата.
По мнению суперкомпьютера, основным претендентом на золотые медали является «Ливерпуль». Вероятность чемпионства «красных» оценивается в 92,7%. Второй претендент — «Арсенал». Тройку фаворитов замкнул лондонский «Манчестер Сити».
Шансы клубов АПЛ на чемпионство по версии суперкомпьютера Opta:
- «Ливерпуль» — 92,7%;
- «Арсенал» — 7,1%;
- «Манчестер Сити» — 0,2%;
- «Челси» — 0,03%;
- «Ньюкасл Юнайтед» – 0,02%;
- «Борнмут» – 0,02%.
По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги занимает «Ливерпуль» (53 очка). На второй строчке располагается «Арсенал» (47 очков). «Ноттингем Форест» — третий. «Лесники» набрали 44 очка.