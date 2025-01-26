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Суперкомпьютер представил обновлённые данные о шансах клубов АПЛ на чемпионство

Суперкомпьютер известной статистической платформы Opta спрогнозировал шансы клубов английской Премьер-лиги на чемпионство в сезоне-2024/2025 по итогам 23 сыгранных туров чемпионата.

По мнению суперкомпьютера, основным претендентом на золотые медали является «Ливерпуль». Вероятность чемпионства «красных» оценивается в 92,7%. Второй претендент — «Арсенал». Тройку фаворитов замкнул лондонский «Манчестер Сити».

Шансы клубов АПЛ на чемпионство по версии суперкомпьютера Opta:

«Ливерпуль» — 92,7%; «Арсенал» — 7,1%; «Манчестер Сити» — 0,2%; «Челси» — 0,03%; «Ньюкасл Юнайтед» – 0,02%; «Борнмут» – 0,02%.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги занимает «Ливерпуль» (53 очка). На второй строчке располагается «Арсенал» (47 очков). «Ноттингем Форест» — третий. «Лесники» набрали 44 очка.

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