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Мбаппе опубликовал пост после первого хет-трика за «Реал»

Мбаппе опубликовал пост после первого хет-трика за «Реал»
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Французский форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе выложил пост с фотографиями на своей странице в соцсетях после хет-трика в матче 21-го тура Ла Лиги с «Вальядолидом» (3:0).

Испания — Примера . 21-й тур
25 января 2025, суббота. 23:00 МСК
Вальядолид
Вальядолид
Окончен
0 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 30'     0:2 Мбаппе – 57'     0:3 Мбаппе – 90+1'    
Удаления: Мартин – 90' / нет

Фото: Из личного архива Мбаппе

Фото: Из личного архива Мбаппе

«Жажду большего. Да здравствует Мадрид! (в оригинале Hala Madrid! — традиционная кричалка фанатов «Реала». — Прим. «Чемпионата»)», — написал Мбаппе под фото на своей странице в соцсетях.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 160 млн.

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