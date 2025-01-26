Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей чемпионата Франции 25 января

Результаты матчей чемпионата Франции 25 января
Комментарии

25 января прошли три матча 19-го тура чемпионата Франции. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Чемпионат Франции, 19-й тур. Результаты матчей 25 января

«ПСЖ» — «Реймс» — 1:1
«Страсбург» — «Лилль» — 2:1
«Монако» — «Ренн» — 3:2.

На данный момент «ПСЖ» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, записав в свой актив 47 очков. Второе место занимает «Марсель», набрав 37 очков. Замыкает лидирующую тройку «Монако», набрав 34 очка. В топ-5 входят «Лилль» и «Ницца», которые набрали 32 и 30 очков соответственно.

Действующим победителем Лиги 1 является является «ПСЖ».

Материалы по теме
Хвича сверкнул в первом же матче за «ПСЖ»! Но закончилось всё печально
Хвича сверкнул в первом же матче за «ПСЖ»! Но закончилось всё печально
Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android