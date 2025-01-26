Результаты матчей чемпионата Франции 25 января

25 января прошли три матча 19-го тура чемпионата Франции. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Чемпионат Франции, 19-й тур. Результаты матчей 25 января

«ПСЖ» — «Реймс» — 1:1

«Страсбург» — «Лилль» — 2:1

«Монако» — «Ренн» — 3:2.

На данный момент «ПСЖ» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, записав в свой актив 47 очков. Второе место занимает «Марсель», набрав 37 очков. Замыкает лидирующую тройку «Монако», набрав 34 очка. В топ-5 входят «Лилль» и «Ницца», которые набрали 32 и 30 очков соответственно.

Действующим победителем Лиги 1 является является «ПСЖ».