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Хвича Кварацхелия рассказал, как футболисты приняли его в «ПСЖ»

Хвича Кварацхелия рассказал, как футболисты приняли его в «ПСЖ»
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Грузинский нападающий Хвича Кварацхелия рассказал об адаптации в составе «ПСЖ». Форвард дебютировал в матче 19-го тура Лиги 1 с «Реймсом» и отметился результативной передачей.

Франция — Лига 1 . 19-й тур
25 января 2025, суббота. 23:05 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 1
Реймс
Реймс
1:0 Дембеле – 47'     1:1 Накамура – 56'    

«Моё физическое состояние? Всё нормально. Было немного сложно, но тренерский штаб заставит меня работать ещё усерднее, и у меня будет возможность улучшить свою форму. Первая неделя в клубе прошла отлично. Все очень хорошо ко мне отнеслись — и игроки, и клуб. Мне нужно только думать о тренировках и играх, обо всём остальном заботится клуб. Я счастлив быть здесь, ко мне относятся очень хорошо. Для меня это важно», — приводит слова Кварацхелии Le Figaro.

Кварацхелия перешёл в «ПСЖ» в январе 2025 года из «Наполи».

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