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Мбаппе — о первом хет-трике за «Реал»: моя адаптация к команде завершена

Мбаппе — о первом хет-трике за «Реал»: моя адаптация к команде завершена
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Французский форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался о своём хет-трике и победе в матче 21-го тура Ла Лиги с «Вальядолидом» (3:0).

Испания — Примера . 21-й тур
25 января 2025, суббота. 23:00 МСК
Вальядолид
Вальядолид
Окончен
0 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 30'     0:2 Мбаппе – 57'     0:3 Мбаппе – 90+1'    
Удаления: Мартин – 90' / нет

«Я очень рад своему хет-трику, но ещё более счастлив из-за победы. Важно было выиграть после ничейного результата «Атлетико», потому что это добавляет нам немного возможностей, чтобы воспользоваться ситуацией. Мы хотим побеждать всегда, потому что «Реал» должен всегда выигрывать титулы.

Теперь моя адаптация к команде завершена. Я чувствую себя комфортно на поле, и это видно по тому, как я играю и взаимодействую с партнёрами. Моя игра и подобные победы придают нам уверенности, но вы знаете, что до 38-го тура ещё ничего не закончено. Нам необходимо продолжать побеждать, ведь впереди длинный путь», — приводит слова Мбаппе Arab News со ссылкой на интервью француза после матча.

В нынешнем сезоне 26-летний француз принял участие в 31 матче во всех турнирах. За это время футболист забил 21 гол и отдал три результативные передачи.

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