Аршавин — об игре Мбаппе: думаю, «Реал» согласится продать Винисиуса в Саудовскую Аравию

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о форварде мадридского «Реала» Килиане Мбаппе, оформившего хет-трик в матче 21-го тура испанской Ла Лиги с «Вальядолидом» (3:0).

«Реалу» нужно понять, где они хотят использовать Мбаппе. Центральный нападающий — это роль не для него. Он играет с левого фланга, но в «Реале» там обычно играет Винисиус. Это предопределило то, что у Мбаппе не шло в Мадриде какое‑то время.

Безусловно, Мбаппе — один из самых талантливых игроков своего поколения, и когда‑то он должен был начать забивать. Думаю, «Реал» согласится продать Винисиуса в Саудовскую Аравию, и тогда Мбаппе будет играть слева, а «Реал», возможно, купит другого нападающего», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что представители Винисиуса продолжают поддерживать контакты с клубами из Саудовской Аравии.

Напомним, Мбаппе подписал контракт с мадридским клубом прошлым летом, покинув «ПСЖ» в статусе свободного агента. С тех пор, выступая за «Королевский клуб», Килиан провёл 31 матч во всех соревнованиях и отметился 21 голом. Также на его счету три результативные передачи.

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