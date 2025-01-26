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Аршавин — об игре Мбаппе: думаю, «Реал» согласится продать Винисиуса в Саудовскую Аравию

Аршавин — об игре Мбаппе: думаю, «Реал» согласится продать Винисиуса в Саудовскую Аравию
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Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о форварде мадридского «Реала» Килиане Мбаппе, оформившего хет-трик в матче 21-го тура испанской Ла Лиги с «Вальядолидом» (3:0).

Испания — Примера . 21-й тур
25 января 2025, суббота. 23:00 МСК
Вальядолид
Вальядолид
Окончен
0 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 30'     0:2 Мбаппе – 57'     0:3 Мбаппе – 90+1'    
Удаления: Мартин – 90' / нет

«Реалу» нужно понять, где они хотят использовать Мбаппе. Центральный нападающий — это роль не для него. Он играет с левого фланга, но в «Реале» там обычно играет Винисиус. Это предопределило то, что у Мбаппе не шло в Мадриде какое‑то время.

Безусловно, Мбаппе — один из самых талантливых игроков своего поколения, и когда‑то он должен был начать забивать. Думаю, «Реал» согласится продать Винисиуса в Саудовскую Аравию, и тогда Мбаппе будет играть слева, а «Реал», возможно, купит другого нападающего», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что представители Винисиуса продолжают поддерживать контакты с клубами из Саудовской Аравии.

Напомним, Мбаппе подписал контракт с мадридским клубом прошлым летом, покинув «ПСЖ» в статусе свободного агента. С тех пор, выступая за «Королевский клуб», Килиан провёл 31 матч во всех соревнованиях и отметился 21 голом. Также на его счету три результативные передачи.

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