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Аршавин объяснил трансфер Луиса Энрике в «Зенит» и уход Артура в «Ботафого»

Аршавин объяснил трансфер Луиса Энрике в «Зенит» и уход Артура в «Ботафого»
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Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о трансфере бразильского вингера Луиса Энрике в санкт-петербургский «Зенит» из «Ботафого», а также переход Артура Гимарайнса в обратном направлении.

«Время покажет, насколько это правильный обмен. В целом, всё логично. Не думаю, что тренерский штаб «Зенита» был доволен игрой Артура, а Вендел сам давно хотел уйти. Про Луиса Энрике люди из футбольного мира говорят, что это большая звезда. У Луиса Энрике в прошлом не получилось в «Бетисе», и, видимо, он не захотел снова рисковать в ведущих чемпионатах Европы», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

20 января «Зенит» объявил о переходе бразильского нападающего Энрике, имеющего звание «Король Америки», за € 33 млн. В обратном направлении зимой проследовал Артур Гимарайнс. Его переход составил € 10 млн. Кроме того, летом хавбек сине-бело-голубых Вендел также станет игроком «Ботафого» за € 20 млн.

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