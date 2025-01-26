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Анчелотти прокомментировал отрыв «Реала» в 10 очков от «Барселоны»

Анчелотти прокомментировал отрыв «Реала» в 10 очков от «Барселоны»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о 10-очковом отрыве «сливочных» от каталонской «Барселоны» в чемпионате Испании.

Испания — Примера . 21-й тур
25 января 2025, суббота. 23:00 МСК
Вальядолид
Вальядолид
Окончен
0 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 30'     0:2 Мбаппе – 57'     0:3 Мбаппе – 90+1'    
Удаления: Мартин – 90' / нет

«Отрыв от «Барселоны» в чемпионате? «Реалу» необходимо сохранять спокойствие и избегать необдуманных решений. Ла Лига — это слишком продолжительный турнир, чтобы считать, что всё решено. Одно очевидно: у нас есть незначительное преимущество, и мы надеемся его использовать», — приводит слова Анчелотти издание Marca.

Напомним, ранее французский форвард Килиан Мбаппе, оформивший хет-трик, помог «Королевскому клубу» разгромить «Вальядолид» со счётом 3:0 и набрать 49 очков по итогам 21 матча в Ла Лиге, укрепив лидерство в первенстве. Каталонская команда, имея игру в запасе, на данный момент занимает третью строчку в турнирной таблице. В активе подопечных Флика 39 очков. Второе место занимает «Атлетико», набравший 45 очков после 21 встречи.

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